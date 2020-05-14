Albayrak: Bilançomuz sağlam! Ekonomiye 240 milyar liralık destek kalkanı

Ekonomik İstikrar Kalkanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, “Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar liraya ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5’i civarındadır. Covid-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Albayrak şunları söyledi: “Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar lirayı bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11’ine denk gelmektedir.

İyi konumdayız

İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir. Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir.”

“Yatırım sinyalleri almaya başladık”

Tarımda, üretim kapasitesini artıracak, tedarik zincirini güçlendirecek, ihracattaki konumu daha da ileriye taşıyacaklarını aktaran Albayrak, “Şimdiden küresel alanda kayan yatırımlar için öncelikli tercih ülkesi sinyallerini almaya başladık. Sizlere de bizlere de geliyor. Özellikle DEİK ailesine çok önemli bir iş düşüyor. Bunu sizlerle birlikte en iyi şekilde değerlendireceğiz. Turizmde, güçlü sağlık sisteminde ve Corona sertifikası uygulamaları ile önce iç turizmde ardından dış turizmde güven verecek ve canlanmayı sağlayacak adımları atmaya başladık” diye konuştu.

“Her türlü teklife açığız”

Bu dönemi bir kuluçka bir tohum atma dönemi olarak değerlendirdiğini belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi: “DEİK’in tüm ülke bazlı iş konseyleri bu dönem durmadan interaktif bir politika, diplomasi, ekopolitik, ekodiplomasi yürütmeli. Tüm ilişkili olduğu ülkelere, networklerine Türkiye’nin fırsatlarını anlatma noktasında etkin kullanmalıyız. İş bazlı konseyleri yeni yatırım alanlarını, yeni ihracat alanlarını çok iyi araştırmalılar. Biz sizden gelen her teklife açığız. Türkiye yakın zamanda çok daha iyi bir noktaya gelecek.”