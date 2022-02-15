Albayrak Akademi’de 6 haftalık Medya Okulu eğitimleri tamamlandı

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü geçtiğimiz aylarda başlattığı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Programı kapsamında çalışanlarının gelişimlerine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Birçok sektördeki başarı ve istikrarını insanı merkeze alan yaklaşımıyla ve bu alana yaptığı yatırımlarla sürdürmeyi hedefleyen Albayrak Grubu, İK uygulamalarında da değişim, gelişim ve dönüşümü sürekli hale getirmeyi hedefliyor.

İŞKUR programıyla Albayrak Grubu bünyesine katılan yeni mezun Genç Albayraklılar, Türkiye’de ilk defa ücretsiz olarak düzenlenen Albayrak Akademi bünyesinde medya eğitimi aldı. A’dan Z’ye medya konusundaki içeriklerle hazırlanan eğitimleri Albayrak Medya’nın alanında uzman ve tecrübeli isimleri altı hafta boyunca uygulamalı olarak anlattı.

“Albayrak Akademi çatısı altında mesleki ve kariyer gelişimini destekliyoruz”

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Müdürü Fatih Aydın, “Albayrak Akademi çatısı altında yürüttüğümüz bu programla sektörde muhabir olarak görev yapacak, işini özveriyle yapan, gelişime ve yeniliklere açık, nitelikli nesiller yetiştirerek yeni mezun istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Artık sadece öğrenim durumu değil bunun yanında işlevsel ve deneyimsel sertifika programlarıyla elde edilen beceriler de önem kazandı. Son yıllarda yapılan araştırmalarda şirketlerin yetenek kıtlığı yaşadığı gözlemlendi, bundan dolayı firmalar için yetenek kazanımı ve keşfi çok daha önem kazandı” dedi.

Gerçekleştirilen Medya Okulu eğitimleriyleilgili bilgi veren ve benzer eğitimlerin devam edeceğini belirten Aydın,“Altı hafta boyunca Albayrak Medya çatısı altında çeşitli görevlerde bulunan yöneticilerimiz gençlerimize sektörü derinlemesine anlattı ve tecrübelerini paylaştı. Aramıza katılan Genç Albayraklılar’ın bu alanda yetkinliklerini belirlemesi, medya sektörünü detaylarıyla öğrenmesi ve yıllar süren tecrübelerden faydalanması bizim açımızdan da oldukça kıymetli. Başta eğitim veren Albayrak Medya yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, gençlerimize de katılımlarının ve aldıkları eğitimin kariyerlerinde fayda sağlamasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Albayrak Akademi Medya Okulu kapsamında Genç Albayraklılar’a23 eğitmen tarafından“Kurum kültürü ve İK politikası, temel gazetecilik, televizyon haberciliği, yeni medya, internet editörlüğü, gazetecilik ve hukuk”gibi eğitimlerverildi.