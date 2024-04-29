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Gündem Albayrak ailesinin acı günü: Gülbeyaz Albayrak vefat etti
Gündem

Albayrak ailesinin acı günü: Gülbeyaz Albayrak vefat etti

Yeniakit Publisher
2024-04-29 18:54:00 - 2024-04-29 19:10:49
Albayrak ailesinin acı günü: Gülbeyaz Albayrak vefat etti

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak Hakk'a yürüdü.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak vefat etti.

12 Nisan 1933 doğumlu Gülbeyaz Albayrak 91 yaşında İstanbul'da Hakk'a yürüdü.

Gülbeyaz Albayrak'ın cenazesi, 30 Nisan Salı günü ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Akit Medya Grubu'ndan taziye mesajı

Gülbeyaz Albayrak'ın vefatının ardından Akit Medya Grubu taziye mesajı yayınladı. 

Mesajda şu ifadelere yer verildi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ile Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet Albayrak ailesine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.

 

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