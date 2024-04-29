Albayrak ailesinin acı günü: Gülbeyaz Albayrak vefat etti
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak Hakk'a yürüdü.
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak vefat etti.
12 Nisan 1933 doğumlu Gülbeyaz Albayrak 91 yaşında İstanbul'da Hakk'a yürüdü.
Gülbeyaz Albayrak'ın cenazesi, 30 Nisan Salı günü ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.
Akit Medya Grubu'ndan taziye mesajı
Gülbeyaz Albayrak'ın vefatının ardından Akit Medya Grubu taziye mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
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İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ile Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet Albayrak ailesine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.