Albaraka Türk'ün kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 9.09 olarak belirlendi

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu 9.09 olarak belirlendi. National Investors Derecelendirme (NIS) tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlandı. Pay sahipleri, kamuyu aydınlatma, şeffaflık ve yönetim kurulu olmak üzere belli başlıklara göre yapılan incelemenin ardından Albaraka Türk’ün derecelendirme notu 10 üzerinden 9.09 olarak açıklandı. Banka söz konusu not ile, en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip kuruluşlar arasındaki yerini sağlamlaştırarak, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki tek katılım bankası olma özelliğini sürdürüyor.

Raporda; SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlayan Albaraka Türk’ün, çalışanları, ortakları, paydaşları ve topluma karşı katılım bankacılığının doğasıyla desteklenmiş sosyal sorumluluk ve etik değerler, destekleyici çalışma koşulları ve artan dijitalleşme çalışmalarıyla öne çıktığı dikkat çekti.

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık puanının 9.40 olarak değerlendirildiği Raporda, Menfaat Sahipleri Bölümü skoru ise 9.34 seviyesinde gerçekleşti.Raporda ayrıca, sahip olduğu geniş şube ağı ve dijital platformlar aracılığıyla müşteri ilişkileri açısından güçlü bir performans sergileyen Albaraka Türk’ün; çalışanlarının bakış açılarını dikkate alan ve demokratik yollarla seçilen Çalışan Komitesi, Personel Komitesi gibi uygulamalarla desteklenmiş etkin insan kaynakları politikalarına sahip olduğu vurgulandı.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku , “Katılım bankacılığı sektöründe gerçekleştirdiğimiz bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasıyla gerek finansal ve ekonomik sürdürülebilirliği gerekse de kamuyu aydınlatma ve yönetim şeffaflığımıza dönük çalışmalarımızla hem paydaşlarımıza hem çalışanlarımıza hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz” dedi.