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Albaraka Türk'ten ücretsiz para transferi

Albaraka Türk'ün kurduğu "insha" kullanıcıları, şubat ayı sonuna kadar devam edecek kampanya süresince Almanya’dan Türkiye’ye ilk üç para transferini ücretsiz olarak yapacak- Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku:- ""Hedefimiz Almanya'daki Türk vatandaşlarına ve diğer Müslümanlara şubesiz ve dijital bankacılık hizmetleri konusunda eksiksiz bir deneyim sunarak, hayatlarını kolaylaştırmak"

29 Ocak 2019 Salı 12:30
Albaraka Türk'ten ücretsiz para transferi

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün kurduğu Avrupa’nın ilk faizsiz ve tamamen dijital bankası olan "insha" kullanıcıları, şubat ayı sonuna kadar devam edecek kampanya süresince Almanya’dan Türkiye’ye ilk üç para transferini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Bankanın dijital bankacılık hizmeti "insha" ücretsiz para transferine başladı.

Kullanıcılar Appstore ve Google Play üzerinden "insha" uygulamasının güncel versiyonunu kullanarak Albaraka Türk hesaplarına avro veya TL transferini ücretsiz olarak yapabilecek.

"insha" kullanıcıları, şubat ayı sonuna kadar devam edecek kampanya süresince ilk üç gönderimini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

"insha"nın kullanıma sunduğu para transferi hizmeti ile Almanya’dan Türkiye’ye para göndermek, uygulama içinden EFT yapmak kadar kolay bir işlem.

Kullanıcılar para transferi işlemini 3 dakika içinde gerçekleştirmiş oluyor. Bankalar arası güvenli bir işlem olan para transferi için fiziksel bir şube ya da aracı ile muhatap olmak zorunda kalmayan kullanıcılar, mesai saatlerine bağlı kalmadan, istediği yerden ve istediği zaman para gönderimini gerçekleştirebiliyor.



- Hız, uygun fiyat ve kolaylık "insha"da


Almanya’da yaşayan Türklerden, 2016 yılında Türkiye’ye 800 milyon avrodan fazla para gönderimi gerçekleştirildiği ve bu oranın 2018 yıl sonunda 1 milyar avrodan fazla olacağı tahmin ediliyor.

Almanya’dan Türkiye’ye para transferi ücretleri dikkate alındığında "insha"nın, şubat ayı sonuna kadar ilk üç işlemin ücretsiz olması, üçüncü işlemin ardından ortalama 4 avro gibi düşük bir ücretle işlem gerçekleştirmesi kullanıcılara avantaj sağlıyor.

Üç dakika gibi bir kısa süre içinde para transferini gerçekleştiren "insha", özellikle yüksek meblağlı işlemlerde avantaj sağlarken, aynı zamanda uygun fiyat ve hız ve kolaylık açısından önemli avantaj sunuyor.


- "Yeni hizmet ve çözümlerimiz sürecek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Hedefimiz Almanya'daki Türk vatandaşlarına ve diğer Müslümanlara şubesiz ve dijital bankacılık hizmetleri konusunda eksiksiz bir deneyim sunarak, hayatlarını kolaylaştırmak. 'insha'nın para transferi hizmeti ile Almanya’daki vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik böyle bir hizmet sunabildiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni hizmet ve çözümlerimizle 'insha' kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:30
  1. Albaraka Türk

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