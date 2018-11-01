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Albaraka Türk’ten PTT ile dev işbirliği

Albaraka Türk, PTT işbirliği sayesinde, Albaraka Türk müşterileri, Türkiye genelinde 3 bin 500’den fazla Pttmatik’ten para çekme ve bakiye sorma işlemlerini kampanya süresince ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:38
Albaraka Türk’ten PTT ile dev işbirliği

Albaraka Türk, stratejik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile yapılan işbirliği sayesinde, Albaraka Türk müşterileri, Türkiye genelinde 3 bin 500’den fazla Pttmatik’ten para çekme ve bakiye sorma işlemlerini kampanya süresince ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Bu işbirliği çerçevesinde düzenlenen imza töreni, Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu ve PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat’ın katılımıyla Albaraka Türk’ün İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirildi.

“Bu işbirliği ile ATM sayımız 10 kat arttı”

Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu, “Bu işbirliği ile şu an 320 olan ATM sayımızı yaklaşık 10 katı kadar artırarak 3 bin 500’ün üzerine çıkarmış olacağız. Müşterilerimiz bundan böyle tüm Pttmatik’lerden kampanya süresince ücretsiz olarak para çekebilecek ve bakiye görüntüleyebilecek” dedi.

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat ise müşteri odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde bankacılık alanında da ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün Albaraka Türk ile imza attığımız Ortak ATM Projesi, bu atılımlar arasında yer almaktadır. Bu kıymetli projenin müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, insanımızın hayatını kolaylaştırma, ülke ekonomisine katkı sunma bakımından önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:38
  1. İstanbul
  2. Albaraka Türk
  3. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.)
  4. Pttmatik
  5. Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu
  6. PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat

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