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Ekonomi Albaraka Türk’ten Endülüs Okuma Projesi’ne destek
Ekonomi

Albaraka Türk’ten Endülüs Okuma Projesi’ne destek

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:18:00 -
Albaraka Türk’ten Endülüs Okuma Projesi’ne destek

Albaraka Türk, gençlerin gelişimi için yapılan Endülüs Okuma Projesi’ne destekte bulundu.

Temel amacı “okur yetiştirme” olan Endülüs Okuma Projesi’nin faaliyetlerine destekte bulunan Albaraka Türk, eğitime ve öğrenciye verdiği değerle fark oluşturmaya devam ediyor.

Proje 186 okulda sürüyor

Proje ilk olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılları arasında Van’da uygulandı ve hali hazırda 22 ilde 186 okulda uygulanmaya devam ediyor. Gönüllü öğretmenlerden oluşan, okuma alışkanlığıyla birlikte bir okuma kültürü, erdem ve ahlak inşası oluşturmayı hedefleyen projede, öğrenci psikolojisini merkeze alan yaklaşımla hareket ediliyor. Projede, öğrencilerde okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak için büyük şirketlerin marka değeri oluşturmak amacıyla kullandıkları psikolojik teknikler uygulanıyor. Bu tekniklerden biri olan “Bilinçdışı Güdüleme” ile duyular ve öğrencilerde güzel hisler uyandıran olumlu duygu ve davranışlarla kitap ve okumak yan yana getirilerek duyusal ve duygusal bütünleme oluşturuluyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında projeye Türkiye genelinde katılan 15 bin 916 öğrenci, toplamda 180 bin 715 kitap okudu.

Bizim için paha biçilemez

Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, insanın yaşamı boyunca öğrenmeye devam edeceğini belirterek, “Tarih boyunca fark oluşturan, algıları yüksek olan liderlerin okuma alışkanlıklarının üst düzeyde olduğu aşikardır. Albaraka Türk olarak, eğitime verdiğimiz maddi desteğin ötesinde öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak bizim için paha biçilemez. Endülüs Okuma Projesi’nin ülkemize hayırlı olmasını ve hayat boyu öğrenmeye devam edecek öğrenciler yetiştirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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