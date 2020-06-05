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Ekonomi

Albaraka Türk’ten avantajlı kampanya

Kamu katılım bankalarının ardından Albaraka Türk de otomobil almak isteyen vatandaşlara avantajlı finansman paketi sundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:29:00 -
Albaraka Türk’ten avantajlı kampanya

Kamu katılım bankalarının ardından Albaraka Türk de otomobil almak isteyen vatandaşlara avantajlı finansman paketi sundu. Albaraka Türk, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında avantajlı oranlarla tüketicilere araç satın alma imkanı sundu. Kampanya ile 48 aya varan vadelerde yüzde 0,82’den başlayan kâr oranıyla araç satın alabilecek olan tüketiciler aynı zamanda HGS etiketine de ücretsiz sahip olabilecektir. Bunun yanı sıra araç finansmanı kullanacak Albaraka müşterileri; avantajlı kasko tekliflerinden yararlanabilecek ve Otorapor Gold Ekspertiz paketini 450 lira yerine 250 liraya alabilecekler.

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