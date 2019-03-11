Albaraka Türk’ten 450 milyonluk ihraç

Albaraka Türk’ün, 325 milyon TL olarak hedeflediği kira sertifikası ihracı, gelen yüksek taleple birlikte 450 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu işlem Albaraka’nın bugüne kadarki en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı oldu. 112 gün vadeli ve halka arz yöntemiyle gerçekleştirilen ihraca 1124 bireysel yatırımcı katılım sağladı ve ihraç tutarının yüzde 66’sı bireysel yatırımcılara tahsis edildi. İhraca gelen yoğun talep ve yatırımcı ağının tabana yayılmasında süreçlerin dijitalleştirilmesi ve internet şube üzerinden çok kısa süre içinde yatırım hesabı açılarak talepte bulunulabilmesi etkili oldu.

Bugüne kadarki en yüksek tutar

İhraç sürecini değerlendiren Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, şunları söyledi: “Bugüne kadarki en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kira Sertifikası ihracımıza gelen yoğun ilgi, yatırımcı tabanımızın bu likit enstrümanlara karşı artan ilgisinin bir kanıtı olmuş ve bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir kez daha göstermiştir.”