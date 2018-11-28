Albaraka Türk’ten 350 milyonluk ihraç

Albaraka Türk, ilk kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı. Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama AŞ’nin 15-16-19 Kasım tarihlerinde TL bazında, yurtiçi piyasada ihraç ettiği kira sertifikası işlemi ek satış ile 350 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bereket Varlık Kiralama AŞ’nin 21 Kasım 2018’de halka arz yöntemiyle ihracını gerçekleştirdiği kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.