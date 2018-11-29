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Albaraka Türk'e çifte ödül

Albaraka Türk, Londra merkezli Cambridge IFA tarafından gerçekleştirilen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri'nde çifte ödül aldı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:14
Albaraka Türk'e çifte ödül

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Katılım Bankası, İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri'nde çifte ödüle layık görüldü.

Albaraka Türk açıklamasına göre, faaliyetlerine dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda devam eden Albaraka Türk, Londra merkezli Cambridge IFA tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri'nde çifte ödüle layık görüldü.

Albaraka Türk, "En İyi Bireysel Katılım Bankası" seçilirken, dijital bankacılık uygulaması INSA ise "En İyi Dijital Bankacılık İnisiyatif" kategorisinde ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Albaraka Türk olarak aldığımız bu ödüllerden son derece memnunuz. Bu yaptığımız dijital yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu ödüllerden aldığımız güçle, dijital yatırımlarımızı geliştirmeye ve çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Katılım bankacılığı alanında birçok ilki gerçekleştiren Albaraka Türk, Avrupa’da dijital bankacılık hizmeti vermek üzere "INSHA" projesini kısa bir süre önce Almanya’da hayata geçirmişti.

Şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmeti verecek olan INSHA, Albaraka'nın yurt dışında dijital katılım bankacılığı alanındaki ilk adımı olurken Türkiye katılım bankacılığı sektöründe de ilk olma özelliği taşıyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:14
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