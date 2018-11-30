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Albaraka Türk’e Avrupa’da çifte ödül

İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri’nde, “En İyi Bireysel Katılım Bankası” seçilen Albaraka Türk'ün Genel Müdürü Melikşah Utku, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

30 Kasım 2018 Cuma 10:44
Albaraka Türk’e Avrupa’da çifte ödül

Albaraka Türk, Londra merkezli Cambridge IFA tarafından düzenlenen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri’nde, “En İyi Bireysel Katılım Bankası” seçilirken, INSHA uygulaması da “En İyi Dijital Bankacılık İnisiyatifi” ödülüne layık görüldü.

Alınan ödüllerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Albaraka Türk olarak aldığımız bu ödüllerden son derece memnunuz. Bu yaptığımız dijital yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu ödüllerden aldığımız güçle, dijital yatırımlarımızı geliştirmeye ve çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Katılım bankacılığı alanında birçok ilki gerçekleştiren Albaraka Türk, Avrupa’da dijital bankacılık hizmeti vermek üzere ‘INSHA” projesini kısa bir süre önce Almanya’da hayata geçirmişti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:44
  1. Albaraka Türk
  2. Melikşah Utku
  3. Cambridge IFA

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