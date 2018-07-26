Albaraka Türk, Özel Bankacılık hizmeti ile Taksim’de açıldı

Taksim Şubesi’nde kurumsal ölçekli müşterilerin yanı sıra, bireysel, mikro, KOBİ ve ticari segmentteki müşterilere bütün bankacılık hizmetleri sunulacak. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Albaraka’nın ilk Özel Bankacılık hizmeti veren şubesini Taksim’de açtık. A’dan Z’ye tüm bankacılık hizmetlerinin yanı sıra dijital bankacılığın en güncel, en yeni uygulamalarını da sunacağız. İnovasyonu ve dijitalleşmeyi iş modelinin merkezine almış bir banka olarak; müşterilerimize bir yandan geleneksel bankacılığın en sıcak, en samimi örneklerden birini sunarken bir yandan aynı çatı altında birbirinden ilginç dijital uygulamaları deneyimleme fırsatı sunacağız. Bankacılıkta iki farklı kanalı müşteri odaklı bir yaklaşımla bir araya getirip müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin Taksim’deki şubemizden memnun ve mutlu olarak ayrılmalarını sağlayacağız.”