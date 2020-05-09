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Ekonomi

Albaraka Türk hat yarışması sergisini Instagram’a taşıdı

Albaraka Türk’ün en son 5’incisi gerçekleşen “Uluslararası Albaraka Hat Yarışması’nda dereceye giren eserler tezhiplenerek Albaraka Hat Koleksiyonu’ndaki yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:59:00 -
Albaraka Türk hat yarışması sergisini Instagram’a taşıdı

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen yarışma sergisine, özgün içeriklerle yeni bir form kazandırıldı ve toplamda 70’in üzerinde instagram hikâyesiyle Albaraka Sanat’ın resmî instagram hesabında https://www.instagram.com/albarakasanat/ sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, “Bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra kültür sanat alanında da çeşitli çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Hat Yarışması da hat sanatına verdiğimiz önemin bir göstergesidir” dedi.

 

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