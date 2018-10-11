Albaraka Türk 250 milyonluk kira sertifikası ihraç etti

Albaraka Türk, yurt içinde 250 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bereket Varlık Kiralama aracılığıyla 4 Ekim’de gerçekleşen ve 200 milyon TL olarak planlanan ihraca, 1,7 kat fazla talep gelmesi sonucu ihraç 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kira sertifikası ihracına katılan müşterilerin yüzde 75’ini nitelikli yatırımcılar, yüzde 25’ini ise portföy yönetim şirketleri, emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin arasında yer aldığı kurumsal yatırımcılar oluşturdu. Bu ihraçla birlikte Albaraka Türk tarafından ihraç edilmiş olan dolaşımdaki kira sertifikası tutarı 1,2 milyar TL’ye, bu yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olan ihraç toplamı ise 2,1 milyar TL’ye ulaştı.