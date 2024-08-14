Albaraka Türk, 1 milyar dolar tutarında MTN sukuk programı kurdu

Türkiye’nin ilk ve öncü katılım bankası Albaraka Türk fon kaynaklarını çeşitlendirmek, yatırımcı tabanını genişletmek ve genel finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt dışında 1 Milyar USD’ye kadar Medium Term Note (MTN) sukuk programı kurdu. Program, Türkiye’de bir katılım bankası tarafından kurulan piyasaya açık ilk program olma özelliğini taşıyor.

Albaraka Türk, program kapsamında, çeşitli para birimlerinde ve vadelerde, sürdürülebilir türde ihraçlar da dahil olmak üzere sukuk ihraçları gerçekleştirebilecek. Londra Menkul Kıymetler Borsası, Uluslararası Menkul Kıymetler Piyasası’na (ISM) kote olan program Bankanın uluslararası piyasalardan fon temin edebilmesine imkân sağlayacak. Kurulan MTN sukuk programı hem piyasa ihraçlarına hem de tahsisli ihraçlara olanak sağlayarak farklı yatırım beklentilerine sahip yatırımcılar için çözümler sunacak.

Programı derecelendiren Fitch Ratings, Albaraka Türk’ün 1 milyar ABD doları tutarındaki sukuk ihracı programının kısa vadeli notunu ‘B’ ve uzun vadeli notunu ‘B-’ olarak belirledi.

Albaraka Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yrd. Serhan Yıldırım, konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk olarak, son zamanlarda ülkemize yönelmekte olan yabancı yatırımcı ilgisini yakından takip ediyoruz. Medium Term Note (MTN) sukuk programını kurarak hem yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını katılım finans çerçevesi içinde karşılayabilmeyi hem de programımız kapsamında gerçekleştirilecek sukuk ihracından elde edilecek fonları ülkemizdeki ekonomik faaliyetleri destekler nitelikte kullanmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, doğru zaman ve şartlar oluştuğunda, sukuk ihraçları gerçekleştirerek sermaye piyasalarındaki faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

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