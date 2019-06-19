Albaraka Garaj üçüncü dönem başvuruları uzatıldı

Albaraka Türk’ün start up programıAlbaraka Garaj’da yeni girişimciler için üçüncü dönem başvuruları 30 Haziran 2019’a kadar uzatıldı. Başvurular, albarakagaraj.com üzerinden yapılabiliyor.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, girişimci ekosistemini büyütmek için gerekli her adımı attıklarına dikkat çekti. Albaraka Garaj’ın bir katılım bankası bünyesinde kurulan dünyadaki ilk start up hızlandırma merkezi özelliği taşıdığının altını çizen Utku, şöyle konuştu: “Uygulamayla iki dönemde 19 girişimi destekledik, bunlardan 6 girişimle ortak proje geliştirdik ve 3 girişime de yatırım yaptık. Bu üçüncü dönemimizde de daha fazla girişimciye yardımcı olabilmek ve hakkaniyetli bir eleme yapabilmek adına ön hızlandırma programımızı hayata geçirdik. Ayrıca Girişim Sermayesi Fintech Fonumuzla birlikte artık daha fazla girişimciye yardım edebiliyoruz. Girişimci adaylarının bugüne kadar gösterdiği ilgi ve alakadan fazlasıyla memnunuz. Daha fazla girişimcinin bu imkândan yararlanması için başvuru süremizi de uzattık. Başta teknoloji tabanlı girişimciler olmak üzere tüm girişimci adaylarını Albaraka Garaj’a bekliyoruz.”