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Ekonomi

Albaraka bilgi 'pay'laştı

Bankamızın ana ortaklarından Albaraka Bankacılık Grubu müteveffa başkanı ve hissedarımız Şeyh Salih Abdullah Kamel’in vefatı sonrası kendisine ait bankamız payları oğlu Abdullah Salih Kamel’e intikal etmiştir.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:32:00 -
Albaraka bilgi 'pay'laştı

Albaraka Bankacılık Grubu yeni başkanı Abdullah Salih Kamel, bankamız ile paylaştığı mesajında yeni dönemde babasının Albaraka Türk ile ilgili büyüme ve gelişme vizyonunu paylaştığını, kurumumuza, hissedarlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve ilgili diğer tüm kişi ve kurumlara karşı bağ ve sorumluluklarında hiçbir değişiklik olmaksızın devam edeceğini beyan etmiştir.

Bu vesile ile, bahse konu gelişme sonrasında gerek ana ortağımız Albaraka Bankacılık Grubu, gerekse Topbaş Ailesi gibi ilk ortaklarımız da dahil olmak üzere ortaklık yapımızda bir değişiklik olmadığını ve bu yönde halihazırda bir planımızın bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

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