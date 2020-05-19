Albaraka Bankacılık Grubu Başkanı Şeyh Salih hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) Kurucusu ve Başkanı Şeyh Salih Abdullah Kamil, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Albaraka Türk'ün açıklamasına göre, Suudi Arabistan merkezli çok uluslu Dallah Al-Baraka Holding'in yanı sıra ABG başkanı ve kurucusu olan Kamil, bugün yaşımını yitirdi.

Vizyonu ve risk almayı benimseyen, iş adamı ve hayırsever kimliği ön plana çıkan Şeyh Salih, İslami bankacılığın mimarı olarak anıldı.

İslami bankacılığının gelişiminde ve büyük yol katetmesine öncülük eden Şeyh Salih, bu uğurda büyük mücadeleler verdi ve çok önemli atılımlarda bulundu. Çeşitli İslami finansal kurumlar kuran, araştırma merkezleri açan ve geleneksel olarak düzenlenen yüksek itibarlı sempozyumlara liderlik eden Şeyh Salih, önemli katkılarıyla İslami bankacılık ve finans sektöründe kalıcı izler bıraktı.

Hayata geçirdiği sayısız girişimlerle sektörün temel taşlarını oluşturan ve bugün katılım bankacılığının küresel düzeye erişmesini sağlayan Şeyh Salih, Albaraka Türk'ün de sermayedarları arasında olan ABG ile dünya üzerinde çeşitli ülkelerde İslami bankacılığın kurulmasını ve gelişmesini sağladı ve bu konuda büyük yatırımlarda bulundu.

- Suudi Arabistan'ın en başarılı iş adamlarındandı

Suudi Arabistan'daki en başarılı iş adamlarından biri olarak kabul edilen Şeyh Salih, finans sektörü dışında da oldukça faal yatırımlarda bulundu, dünya ekonomisine sayısız katkılar sağladı.

Ticaret, gayrimenkul, inşaat, sağlık ve medya gibi farklı alanlarda başarılı işlere imza atan Şeyh Salih, aynı zamanda İslami Ticaret ve Sanayi Odası (Islamic Chamber of Commerce and Industry) ve İslami Bankalar ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi (CIBAFI) gibi bir dizi örgütün başkanlığını yürüttü.

Salih, çok sayıda sosyal destek ve yardımlaşma kurum ve kuruluşunun yönetimlerinde de aktif olarak görev aldı.