Albaraka Alneo, App Store’da kullanımda
Albaraka Türk’ün POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından bağımsız bir şekilde ödeme yapılmasını sağlayan ödeme platformu Alneo, App Store’da müşterilerin hizmetine sunuldu.20 Ağustos 2019 Salı 11:00
Albaraka Türk’ün yapay zekâ destekli ödeme platformu Alneo, Play Store’un ardından App Store’da da kullanıma sunuldu. Platform sayesinde KOBİ’ler geleneksel POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından, zaman-mekân bağımsız QR kod ve SMS gibi kanallardan ödeme yapabiliyor. KOBİ müşterileri de diledikleri kredi kartını kullanarak ürün ile hizmet satın alabiliyor.
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