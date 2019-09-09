"Albanian Effort 19" Askeri Tatbikatı başladı

TİRAN (AA) - Arnavutluk ev sahipliğinde "Albanian Effort 19" adlı askeri tatbikat başladı. Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri tatbikata Arnavutluk ve Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Karadağ, Polonya ve Bulgaristan'ın silahlı kuvvetlerinin unsurlarının katıldığı ifade edildi. Açıklamada, Arnavutluk'un söz konusu tatbikatı müttefik ve ortaklarıyla yapmaktan duyduğu memnuniyet vurgulandı. Kriz müdahale yeteneklerini test etmek ve müttefikler arasında ortak operasyonlardaki birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçladığı ifade edilen tatbikat, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Biza bölgesinde bir hafta devam edecek.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.