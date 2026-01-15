Galatasaray'a artık Atta! Zaniolo derdi bitecek gibi
Udinese, Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo konusunda kolaylık bekliyordu. Sarı-Kırmızılılar'dan ise Arthur Atta talebi geldi. İtalyanlar şaşkına döndü.
Udinese, Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo konusunda kolaylık bekliyordu. Sarı-Kırmızılılar'dan ise Arthur Atta talebi geldi. İtalyanlar şaşkına döndü.
Galatasaray sezon başında Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte Udinese'ye kiraladı. İtalyan ekibinin oyuncunun tapusu konusunda iki yolu bulunuyor:
1- 10 milyon euro ödenirse Zaniolo'nun bonservisi alınabilir. 2- 5 milyon euro+sonraki satıştan P pay karşılığında Zaniolo'nun tapusu Udinese'ye geçebilir.
Fakat Udinese, bu iki formüle de sıcak bakmıyor. Daha uygun koşullarla transferi tamamlamaya çalışıyorlar. Orta sahanın merkezine adam arayan Galatasaray'dan karşı bir teklif geldi. Cim-Bom, Fransız merkez orta saha oyuncusu Arthur Atta'yı talep etti. Üzerine de bir miktar para verilecek.
Udinese bu sezon başında Metz Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Arthur Atta'yı kadrosuna katmıştı. 1.89 boyundaki futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar mukavele yapıldı. Atta şu anda Avrupa'nın en formda orta saha oyuncularından biri... İngiliz ekibi Fulham kısa süre önce 20 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Udinese bunu kabul etmedi. Zaniolo konusundaki öneriye de soğuk bakacakları düşünülüyor. Fakat pazarlıkların ardından durum değişebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23