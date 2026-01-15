Galatasaray'a artık Atta! Zaniolo derdi bitecek gibi

Udinese bu sezon başında Metz Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Arthur Atta'yı kadrosuna katmıştı. 1.89 boyundaki futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar mukavele yapıldı. Atta şu anda Avrupa'nın en formda orta saha oyuncularından biri... İngiliz ekibi Fulham kısa süre önce 20 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Udinese bunu kabul etmedi. Zaniolo konusundaki öneriye de soğuk bakacakları düşünülüyor. Fakat pazarlıkların ardından durum değişebilir.