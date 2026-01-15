  • İSTANBUL
Galatasaray'a artık Atta! Zaniolo derdi bitecek gibi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray'a artık Atta! Zaniolo derdi bitecek gibi

Udinese, Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo konusunda kolaylık bekliyordu. Sarı-Kırmızılılar'dan ise Arthur Atta talebi geldi. İtalyanlar şaşkına döndü.

#1
Foto - Galatasaray'a artık Atta! Zaniolo derdi bitecek gibi

Galatasaray sezon başında Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte Udinese'ye kiraladı. İtalyan ekibinin oyuncunun tapusu konusunda iki yolu bulunuyor:

#2
Foto - Galatasaray'a artık Atta! Zaniolo derdi bitecek gibi

1- 10 milyon euro ödenirse Zaniolo'nun bonservisi alınabilir. 2- 5 milyon euro+sonraki satıştan P pay karşılığında Zaniolo'nun tapusu Udinese'ye geçebilir.

#3
Foto - Galatasaray'a artık Atta! Zaniolo derdi bitecek gibi

Fakat Udinese, bu iki formüle de sıcak bakmıyor. Daha uygun koşullarla transferi tamamlamaya çalışıyorlar. Orta sahanın merkezine adam arayan Galatasaray'dan karşı bir teklif geldi. Cim-Bom, Fransız merkez orta saha oyuncusu Arthur Atta'yı talep etti. Üzerine de bir miktar para verilecek.

#4
Foto - Galatasaray'a artık Atta! Zaniolo derdi bitecek gibi

Udinese bu sezon başında Metz Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Arthur Atta'yı kadrosuna katmıştı. 1.89 boyundaki futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar mukavele yapıldı. Atta şu anda Avrupa'nın en formda orta saha oyuncularından biri... İngiliz ekibi Fulham kısa süre önce 20 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Udinese bunu kabul etmedi. Zaniolo konusundaki öneriye de soğuk bakacakları düşünülüyor. Fakat pazarlıkların ardından durum değişebilir.

