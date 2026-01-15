Mega proje geliyor! İstanbul'un haritası baştan yazılacak
İstanbul'un kuzeyinde, Arnavutköy sınırları içerisinde hayata geçirilen Yenişehir Projesi, hızla yükselen konut blokları ve altyapı çalışmalarıyla ilgi çekiyor.
İstanbul'un kuzeyinde, Arnavutköy sınırları içerisinde hayata geçirilen Yenişehir Projesi, hızla yükselen konut blokları ve altyapı çalışmalarıyla ilgi çekiyor.
İstanbul'un kuzeyinde yükselen Yenişehir; geniş bulvarları, planlı yerleşim alanları, sosyal ve kültürel donatılarıyla klasik şehirleşme anlayışının ötesinde bir model olarak öne çıkıyor. Bölge, İstanbul Havalimanı'na yakınlığı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Nakkaş bağlantılarıyla ulaşım açısından da stratejik bir konumda bulunuyor.
İSTANBUL'UN KUZEYİNDE YENİ BİR KENT DOĞUYOR Yenişehir alanı ve çevresi dron kamerasıyla havadan görüntülenirken, blokların hızla yükseldiği, altyapı ve yol çalışmalarının eş zamanlı sürdüğü gözlendi. Görüntüler, İstanbul'un kuzeyinde adeta yeni bir kentin doğduğunu ortaya koydu.
"40'INCI İLÇE DENİLİYOR" Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren gayrimenkul uzmanı Ebubekir Yıldırım, "İstanbul'a yeni bir şehir kuruluyor. 40'ıncı ilçe deniliyor buna da. İsmi Yenişehir." dedi.
Gayrimenkul uzmanı Mehmet Şakir Genç ise bölgenin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir ivme kazanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu konutlar çok büyük bir hız kazanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bu bölgeye özel bir önem veriyor. İstanbul'un konut ihtiyacını rahatlatmak için özellikle Arnavutköy ve çevresi planlanıyor." dedi.
'İSTANBUL'DA YENİ BİR İLÇE KURULUYOR' İDDİASI Öte yandan İstanbul'un kuzeyindeki Yenişehir Projesi'ne ilişkin geçtiğimiz ay, 'İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor' iddiaları ortaya atılmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialara ilişkin açıklama gelmişti.
DMM, İDDİALARI YALANLANMIŞTI DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağı'na dair iddialar, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif niteliktedir." denilmişti.
"YENİ İLÇE ÇALIŞMASI BULUNMAMAKTADIR" Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer almıştı: "Öncelikle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca 'İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanması, ancak kanun ile yapılabilmektedir.' Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı’nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi; doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23