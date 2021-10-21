Alayı faizci çıktı! Merkez Bankası'nın kararı sonrası kafayı çıkardılar

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını duyurdu. Alınan karar ile politika faizi %18'den %16'ya kadar indirildi. Böylelikle 200 baz puan indirim yapılmış oldu.

Öte yandan ABD Türk ekonomisini tehdit ederken kafayı kuma gömen güruh, Merkez Bankası'nın kararı sonrası kafayı çıkartarak hep bir ağızdan algı operasyonu yaptı.

Kriz tellallığı yapan sözde ekonomist Uğur Gürses, kararın siyasi direktifle alındığını iddia ederek şunları söyledi:

"Kendisini gösteriyordu zaten başkan yardımcılarının görevden alınması ile işareti verilmişti. Ekranlarda yorum yapanlarda şaşkın bir irrasyonelite içerisindeydiler, 50 baz puan indirirler gibi... Ben daha yüksek 150 baz puan düşünüyordum 200 baz puan oldu. Bu kararın iktisadi bir tarafı yok tamamen politik bir karar.

Bir söz var ben Merkez Bankaları'na uygun olduğunu düşünüyorum. Sorumluktan kaçınabilirsiniz ama kaçtığınız sorumlukların sonuçlarından kaçamazsınız. Hepimizin karşılaşacağı şey de bu olacak sonuçlarını göreceğiz."

Faizlerin artırılması gerektiğini dile getiren Gürses, "Hükümet Türk lirasını feda etti" diyerek AK Parti'yi hedef gösterdi.

Alayı faizci çıktı

Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesinden rahatsız olan muhalefet ise adeta ağız birliği yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, faiz savunuculuğu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"TCMB ardı ardına faiz indiriyor. Ortada güven veren bir program yok. Bu, talimatla faiz indirildiği izlenimini artırıyor. Döviz kurunu şaha kaldırıyor. TCMB Başkanı; 'Faiz, enflasyonun üstünde olacak' diye işe başladı, enflasyon faizi geçince, oyun içinde kural değiştirdi. 'Enflasyonun aslına değil çekirdeğine bakacağım' dedi, bugün bir kere daha oyun içinde kural değiştirdi. Faizi çekirdeğin de altına düşürdü. Merkez Bankalarının sermayesi güvendir. Oyun içinde kural değiştiren Banka'ya güvenilmez. Herkes faiz indiriminin rasyonel bir gerekçeyle değil talimatla olduğunu görür. Talimatla indirilen faiz önce paramızı pul eder, sonra yeni bir başkan gelir ve faizi misliyle artırmak zorunda kalır."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..."

Faizin indirilmesinden rahatsız olan bir diğer isim ise her fırsatta "ekonomist" olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu

Faizlerin düşürülmesini millete "ihanet" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!" dedi.

CHP ve İYİ Parti'nin kuyruğuna takılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum: Talimatla" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "erken seçim" çığırtkanlığı yaparak şunları kaydetti:

"Faiz kararından sonra dolar 10 TL'ye gidiyor. Saray ve şürekâsı hariç herkesin alım gücü düştükçe düşüyor. Bu gidişatın sonu uçurum. Tek çare Hemen seçim!"

Merkez Bankası'nın faizi indirmesinden rahatsız olan solak güruh şu paylaşımlarda bulundu: