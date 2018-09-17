Alay edilirse zayıflayamaz

Alay etmek çocuğu komplekslere sürüklemekten başka bir işe yaramaz.



Arkadaşları tarafından kilosu yüzünden alay edilen ve dışlanan obez çocuk, içe kapanık ruh haline bürünüp kilo vermede zorlanıyor.

Hele ailesinden de beklediği yardımı, desteği göremiyor ise.. Hekimler şişmanlık ya da obezitenin çocuğun normal yaşıtlarına göre daha ağır olması anlamına geldiğini belirtiyor.

Obezitenin nadiren bir hastalığa bağlı olarak geliştiğini ve vakaların çoğunda belirlenmiş bir hastalık sebebi olmadığı vurgulanarak obezite olanlarda genellikle alınan enerjinin harcanandan fazla olduğuna dikkat çekilmekte.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLIYOR

Beslenme şekli, çevre faktörleri, genetik, psikolojik faktörler ve ailenin sosyo-ekonomik durumu çocukluk çağı obezitesinin oluşmasında rol oynayabiliyor.

Elbette obezite başta kalp rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep oluyor, bazı hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

DAMAR DUVARLARI KALINLAŞIYOR

2-10 yaşlarında aşırı kilo alan çocukların ilerleyen zamanlarda kilo almaya devam ediyor. Obez çocuk ve ergenler üzerinde yapılan çalışmalarda da ultrason ile atardamarların duvar kalınlıklarının normal çocuklara göre artmış görülüyor.



Onun için erken yaşlarda korunma ve tedavi girişimleri, erişkin döneme göre daha etkin oluyor.

Çocuğa iştah ile açlığın farkı kavratılmalıdır, diyor uzmanlar. Çocuğun dikkatinin beslenme dışındaki konulara çekilmesi gerekiyor.

Obeziteyle gelen en önemli sorunlardan biri de psikolojik problemler..

Okul ile çevresindeki arkadaşları tarafından kilosu yüzünden alay edilen ve dışlanan obez çocuklar, içe kapanık ruh haline bürünüp kilo vermede zorlanabilir.

PSİKOLOJİK DURUM ÇOK ÖNEMLİ

Olumsuz tavırlar takınılması çocukların psikolojilerini bozmaktadır. Kilo vermede kişinin psikolojisi çok önemlidir. Kişinin psikolojisi düzgün değilse kilo vermekte gerçekten zorlanır. Ama bu durumu kafasında büyük bir sorun etmezse rahatlıkla kilo verebilir.

Çocukların tedavilere daha erken cevap verebilmesi için onları her yönden desteklemek gerekiyor. Özellikle, ailesi, sonra öğretmenleri ve okul arkadaşları tarafından.

AİLE VE ÖĞRETMEN DESTEĞİ GEREK

Son desteği almak elbette zor ama ilk iki destek bilinçli yetişkinlerin kolaylıkla üstesinden gelebileceği bir çaba...



Egzersizin de kilo vermede önemli bir yer tuttuğunu, yağ tabakasının eritilebilmesi için yapılan egzersizin en az 60 dakika olması gerektiğini ifade edelim. 60 dakikadan önce vücudun yağ yakmaya başlamayacağını, haftada en az 3-4 kez egzersiz yapılmasının uygun olacağını unutmamak gerek..