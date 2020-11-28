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Gündem Alatarla Köyü'nde hiç vaka görülmedi
Gündem

Alatarla Köyü'nde hiç vaka görülmedi

Elazığ merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Alatarla Köyü Muhtarı'nın aldığı tedbirlerle köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:13:00 -
Alatarla Köyü'nde hiç vaka görülmedi

Dünya ile birlikte ülkemizde de hızla artan koronavirüs vakası Elazığ'ın Alatarla Köyü'nde hiç görülmedi. Köy muhtarı Nusret Özfiğdan'ın aldığı tedbirler hastalığın köye girmemesinde büyük rol oynadı.

Köye giriş çıkışlarla misafirlik ziyaretleri yasak!

Merkeze 24 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla Köyü Muhtarı Nusret Özfidan, Covid-19 pandemisine karşı aldığı tedbirlerle dikkat çekti. Pandeminin ilk dönemlerinde köy girişini kapatması ve komşu ziyaretlerini yasaklaması gibi bir çok tedbir alan muhtar Nusret Özfidan, son olarak köyün girişine taktırdığı güvenlik kamerası ile giriş çıkışları kontrol altına aldı. İlk etapta çevre köylerde artan hayvan hırsızlığı üzerine kendi köylerine karakolun da önerisi üzerine taktırdığı kameraları Covid-19 tedbirleri kapsamında kullanan muhtar Özfidan, dışardan gelen yabancıları tespit ederek giriş çıkışlarını kontrol altına aldı. Köylülerinde de destek verdiği sıkı tedbirler sayesinde şu ana kadar hiçbir Covid-19 vakasına rastlanmadı.

'Güvenlik amacıyla taktırmıştık ama salgın karşısında faydalandık'

Köyün girişine güvenlik kamerasını ilk etapta hırsızlığı önlemeye yönelik taktıklarını ve bu amaçla kullandıklarını belirten muhtar Nusret Özfidan, "Şu anda görüldüğü gibi, köyümüzün girişinde güvenlik kamerası bulunuyor. Köyümüz hayvancılıkla uğraşıyor. Biz de hırsızlığa önlem için karakolun da bilgisi dahilinde köyümüze güvenlik kamerası taktırdık. Bu esnada, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden pandemiden dolayı köyümüze giren çıkanları da tespit ediyoruz. Çünkü köyümüz Keban Barajına yakın olduğu için özellikle hafta sonları gelen gidenin haddi var hesabı yok. Bu kamera ile onları tespit ediyoruz. Bu bakımdan güvenlik kamerasının bize çok yararlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

'Köyü sürekli cep telefonumdan takip ediyorum'

Özfidan, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah, karakolumuzdan razı olsun. Onların tavsiyesi üzerine güvenlik kameramızı kurduk. Şu an pandemiden dolayı yabancıların köye geliş gidişler kontrolümüzün altında. Cep telefonu ile sürekli takip ediyorum. Zaten pandeminin ilk başında da köye giriş çıkışları kontrol altına alan ilk köy yine bizdik. Tanıdık da olsa kesinlikle sosyal mesafe ve maskeye dikkat ediyoruz. Kameranın köye faydalı olduğunu düşünüyorum ve diğer köylerin de takmasını öneriyorum. Zaten ilk başlarda sıkı tedbirler almıştık. Çok şükür bizim köyde hiç vaka çıkmadı. Köyde, komşu ziyaretini yasaklamıştık ve vatandaşlar da buna riayet ettiler. Onun için Alatarla Köyü'nde hiçbir vakaya rastlanmadı."

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