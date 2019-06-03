Alaşehir’de camilere bayram temizliği

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından ilçe merkezi ve mahallelerindeki 140 camide temizlik çalışması başlatıldı.

Alaşehir Belediyesi, ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan 140 caminin temizliklerini yaptı. Camilerde rutin olarak gerçekleştirilen temizliğe Ramazan Bayramı dolayısıyla daha da özen gösterildi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Öküzcüoğlu, "Öncelikle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Temizlik imandan gelir. Dinimizde temizliğin çok büyük önemi vardır. İbadet yerlerimizin temiz ve bakımlı olması gerekir. Biz de bu kapsamda camilerimizin, mescitlerimizin rutin temizliklerinin yanı sıra bayram temizliklerini de yapıyoruz. Camilerimizin iç ve dış cephelerini ve bahçelerini baştan sona temizliyoruz" dedi.