Alaşehir’de "Adalet Ormanı" ağaçlandırıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin sosyal hayata adapte olmaları amacıyla uygulanan proje kapsamında "Adalet Ormanı" ağaçlandırılması yapıldı.

Alaşehir Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliği ile "Adalet Ormanı" ağaçlandırılması yapıldı. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerinin ağaç dikerek sosyal hayata adapte olmaları hedefleniyor. Ormanın ilk ağaçlarını Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman dikti. Ormana ilk etapta 200 ağacın dikildiğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, "Bakanlıklar arasında yapılan protokol kapsamında ağaç dikim çalışması 81 il ve tüm İlçelerde başlatıldı. Oluşturacakları ormanlık alanlarla bir yandan ülke ekonomisine ve doğaya katkıda bulunacak, bir yandan da yükümlüleri faydalı bir işte çalıştırarak onları topluma kazandırmada yol almış olacaktır. Bu etkinliğedestek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Orman alanına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Orman İşletme Şefi Yakup Ulu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Müftü Necati Kara, hakim ve savcılar ile yükümlüler katıldı.