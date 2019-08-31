Alaplı şehidine sahip çıktı Şehit Recep Turan’ın şehadedinin birinci yılında Alaplı halkı şehidin ismininin verildiği parka yürüyerek, yaptırmış oldukları,"Unutulmadın,unutulmayacaksın"pankartını parkın girişine astı.

Şehit Recep Turan’ın şehadedinin birinci yılında Alaplı halkı şehidin ismininin verildiği parka yürüyerek, yaptırmış oldukları,"Unutulmadın,unutulmayacaksın"pankartını parkın girişine astı.

Geçtiğimiz yıl Batman’ın Kozluk İlçesine bağlı Kumlukpınar köyünde teröristlerle çıkan çatışmada Zonguldaklı Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turanşehit olmuştu.Öte yandan Alaplı Belediyesi şehit Recep Turan’ın adını yaşatmak amacıyla Alaplı’da parka şehit Turan’ın adını vermişti. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın şehadedinin 1.yılında Alaplılı vatandaşlar,şehit

Recep Turan’ın fotoğrafını pankarta bastırarak üzerine,"Unutulmadın,unutulmayacaksın"yazısı yazarak parkartı parka astı. Alaplılı vatandaşların bu anlamlı davranışı sehidin ailesi ve akrabalardan büyük takdir aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.