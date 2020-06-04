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Aktüel

Alanya’ya otomobille uyuşturucu getiren şüpheliler tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin durdurduğu araçta bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:56:42 -
Alanya’ya otomobille uyuşturucu getiren şüpheliler tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin durdurduğu araçta bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Gaziantep’ten 07 HLY 90 plakalı otomobille Alanya’ya uyuşturucu getirileceğini belirledi. Tespit üzerine polis, takibe aldıkları şüpheli aracı sabah saat 07.00 sıralarında ilçe girişindeki Tosmur Mahallesi’nde durdurdu. Araçta bulunan Ali S. ve Ahmet Faruk A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 33.17 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ve 2.5 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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