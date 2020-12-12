Alanyaspor'dan hakem hatalarına tepki

Hakem hataları ile ilgili açıklama yapan Aytemiz Alanya Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, “Bu ligde bir Anadolu takımının liderliğinin kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini düşünüyoruz ancak maçlarda hakemlerimizin yönetimi, bunların olduğunu gösteriyor.

Hakem hatalarına tepki Aytemiz Alanyaspor'dan geldi. Aytemiz Alanyaspor Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, geçtiğimiz haftalarda hakem hataları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Gençlerbirliği'nde oynadığımız maçta hakem Fırat Aydınus'un aleyhimize verdiği birçok karara rağmen lehimize yapamadı. , çevrede daha fazla gerginlik olmasını önlemek için tahkimi iptal ettik. Maçı oynadığımız son Göztepe maçından sonra hakem Ali Şansalan'ın yanlış yönetimi nedeniyle açıklama bir zorunluluk haline geldi. Bir Anadolu takımının bu ligde lider olmasının kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini düşünüyoruz ama son iki haftadır oynanan maçlarda hakemlerimizin yönetimi bundan rahatsız olanların da olduğunu gösteriyor ”dedi.

"Biri buraya gelip hakemin iyi niyetinden bahsediyor!"

Gençlerbirliği maçında hakem hataları olduğunu savunan Özçelik, “MHK, Fırat Aydınus'un yönetimini açıp Ankara'da oynadığımız Gençlerbirliği maçında izleyelim. Maçın başından itibaren Alanyaspor'u engelleme girişimlerine başladı. Var olmayan faulleri çalan ve rakibin devam etmesini sağlayan bir tutum. Maçın 22. dakikasında oyuncumuz baş hakem Aleks Taşcıoğlu, arkadan yaptığı faul pozisyonunun yanında Davidson'a bayrağını kaldırıyor. Fırat Aydınus, yardımcı hakeme itaat eder ve faul yapar. VAR hakemi "Bu pozisyon ceza alanı içinde" diyor. Fırat Aydınus, VAR'da izliyor. Bu sefer 'faul yok' diyor. Hakem maça şutla başlar. Yardımcı hakem "faul var" diyor ve düdüğüyle destekliyor. Olay ceza sahasında gerçekleştiğinde kararından döner ve "Hayır, faul yok" der. Biri buraya gelip hakemin iyi niyetinden bahsediyor! Ardından ceza sahasında gözünüzün önünde iki kez elle oynama var. Oyunu her ikisinde de devam ettiriyor. VAR hakemi "Elle oynama var hocam" diyor. Ancak o zaman izleyip penaltıları veriyor.

Penaltı pozisyonlarından birinde rakibin savunma oyuncusu Bakasetas'ın dudağına vuruyor kanatıyor, bununlada yetinmiyor, boynunu tokatlıyor. Kanı görmesine rağmen, VAR'a gitmiyor veya VAR hakemini çağırmıyor. Rakip savunma oyuncusu kırmızı kart görürken, her iki oyuncuya da sarı kart gösterilir ve pozisyon geçilir. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maç sırasında hakem kararlarını eleştirdi. Kulübümüze ve öğretmenimize argo kelimelerle dalga geçiyor. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç boyunca onları pas geçti. Hakem hataları ile ilgili açıklama yapan Aytemiz Alanya Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, “Bu ligde bir Anadolu takımının liderliğinin kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini düşünüyoruz ancak maçlarda hakemlerimizin yönetimi, bunların olduğunu gösteriyor. bundan rahatsız olanlar ”.

Hakem hatalarına tepki Aytemiz Alanyaspor'dan geldi. Aytemiz Alanyaspor Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, geçtiğimiz haftalarda hakem hataları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Gençlerbirliği'nde oynadığımız maçta hakem Fırat Aydınus'un aleyhimize verdiği birçok karara rağmen lehimize yapamadı. , çevrede daha fazla gerginlik olmasını önlemek için tahkimi iptal ettik. Maçı oynadığımız son Göztepe maçından sonra hakem Ali Şansalan'ın yanlış yönetimi nedeniyle açıklama bir zorunluluk haline geldi. Bir Anadolu takımının bu ligde lider olmasının kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini düşünüyoruz ama son iki haftadır oynanan maçlarda hakemlerimizin yönetimi bundan rahatsız olanların da olduğunu gösteriyor ”dedi.

"Biri buraya gelip hakemin iyi niyetinden bahsediyor!"

Gençlerbirliği maçında hakem hataları olduğunu savunan Özçelik, “MHK, Fırat Aydınus'un yönetimini açıp Ankara'da oynadığımız Gençlerbirliği maçında izleyelim. Maçın başından itibaren Alanyaspor'u engelleme girişimlerine başladı. Var olmayan faulleri çalan ve rakibin devam etmesini sağlayan bir tutum. Maçın 22. dakikasında oyuncumuz baş hakem Aleks Taşcıoğlu, arkadan yaptığı faul pozisyonunun yanında Davidson'a bayrağını kaldırıyor. Fırat Aydınus, yardımcı hakeme itaat eder ve faul yapar. VAR hakemi "Bu pozisyon ceza alanı içinde" diyor. Fırat Aydınus, VAR'da izliyor. Bu sefer 'faul yok' diyor. Hakem maça şutla başlar. Yardımcı hakem "faul var" diyor ve düdüğüyle destekliyor. Olay ceza sahasında gerçekleştiğinde kararından döner ve "Hayır, faul yok" der. Biri buraya gelip hakemin iyi niyetinden bahsediyor! Ardından ceza sahasında gözünüzün önünde iki kez hentbol var. Oyunu her ikisinde de devam ettiriyor. VAR hakemi "Hentbol var hocam" diyor. Ancak o zaman izler ve cezaları verir.

Penaltı pozisyonlarından birinde rakibin savunma oyuncusu Bakasetas'ın dudağına ve kanatlarına vuruyor, yeterli değil, boynunu tokatlıyor. Kanı görmesine rağmen, VAR'a gitmiyor veya VAR hakemini çağırmıyor. Rakip savunma oyuncusu kırmızı kart görürken, her iki oyuncuya da sarı kart gösterilir ve pozisyon geçilir. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maç sırasında hakem kararlarını eleştirdi. Kulübümüze ve öğretmenimize argo kelimelerle dalga geçiyor. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç boyunca onları pas geçti. Kaçırılan cezanın ardından bir kez daha alay ediyor, "Modern, ceza bu, haydi haydi!" Öğretmenimizin söylediği ancak sarı kart görülebilen ve küfür içermeyen bir söz yüzünden oyundan atıldı. Peki 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gençlerbirliği teknik direktörünün maç sırasında kulübümüze söylediği argo sözlerden hiçbirini duymadı mı? Hocamız ağır bir provokasyonla savrulurken rakibi antrenörü maçta bir sarı kart bile hak etmedi mi? Bu adalet mi? " dedi.

"Atilla Karaoğlan'ın Göztepe maçında VAR hakemi olarak atanmasını anlayamadık."

Göztepe maçına atıfta bulunan Özçelik, şunları söyledi:

“Akıl ne olursa olsun oynadığımız son Göztepe maçında maçın hakemi Ali Şansalan tüm takdir haklarını ve tartışmalı pozisyonlardaki son kararlarını ev sahibi takım lehine kullandı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Salih'e geriden anlaşılmaz bir pozisyonda ceza vermedi, bu açık bir ceza oldu. 74. dakikada rakip elle oynuyor, hakem Ali Şansalan 'itme var' diyor ve bize faul veriyor. VAR hakemi 'bir hatanız var' der, pozisyon 6 dakika boyunca incelenir, ardından 'Faul yok, savunma elle oynanır. Bir penaltı var ama Babacar'ın omzu 10 cm ileride kalmadan bu pozisyona ofsayt deniyor. Bu pozisyonda, her ikisi de önlerinde olmasına rağmen, yardımcı hakem ofsayttır ve hakem elle topu veya penaltıyı tespit edemez. VAR incelemesi ve oyuncu değişiklikleri süresince oyun 6 dakika durur ve maç sadece 8 dakikalık uzatma ile biter.

Hataların en aza indirilmesi için VAR'ın futbola girişinin istendiği, futbolda hakemlerin sağlamaya ve büyük katkı sağlamaya çalıştıkları süreçte hakemlerin VAR'ın doğru kararlarına farklı şekilde müdahale etmeye başlaması oldukça düşündürücüdür. . Hafta içi sadece 2 erteleme maçı olmasına rağmen Pazar günü Beşiktaş maçımızı yönetecek olan Atilla Karaoğlan için Gözte'de VAR hakemi olarak bir anlam ifade edemedik

Öğretmenimizin söylediği ancak sarı kart görülebilen ve küfür içermeyen bir söz yüzünden oyundan atıldı. Peki 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gençlerbirliği teknik direktörünün maç sırasında kulübümüze söylediği argo sözlerden hiçbirini duymadı mı? Hocamız ağır bir provokasyonla savrulurken rakibi antrenörü maçta bir sarı kart bile hak etmedi mi? Bu adalet mi? " dedi.

"Atilla Karaoğlan'ın Göztepe maçında VAR hakemi olarak atanmasını anlayamadık."

Göztepe maçına atıfta bulunan Özçelik, şunları söyledi:

“Akıl ne olursa olsun oynadığımız son Göztepe maçında maçın hakemi Ali Şansalan tüm takdir haklarını ve tartışmalı pozisyonlardaki son kararlarını ev sahibi takım lehine kullandı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Salih'e geriden anlaşılmaz bir pozisyonda ceza vermedi, bu açık bir ceza oldu. 74. dakikada rakip elle oynuyor, hakem Ali Şansalan 'itme var' diyor ve bize faul veriyor. VAR hakemi 'bir hatanız var' der, pozisyon 6 dakika boyunca incelenir, ardından 'Faul yok, savunma elle oynanır. Bir penaltı var ama Babacar'ın omzu 10 cm ileride kalmadan bu pozisyona ofsayt deniyor. Bu pozisyonda, her ikisi de önlerinde olmasına rağmen, yardımcı hakem ofsayttır ve hakem elle topu veya penaltıyı tespit edemez. VAR incelemesi ve oyuncu değişiklikleri süresince oyun 6 dakika durur ve maç sadece 8 dakikalık uzatma ile biter.

Hataların en aza indirilmesi için VAR'ın futbola girişinin istendiği, futbolda hakemlerin sağlamaya ve büyük katkı sağlamaya çalıştıkları süreçte hakemlerin VAR'ın doğru kararlarına farklı şekilde müdahale etmeye başlaması oldukça düşündürücüdür. . Hafta içi sadece 2 erteleme maçı olmasına rağmen Pazar günü Beşiktaş maçımızı yönetecek olan Atilla Karaoğlan için Gözte'de VAR hakemi olarak bir anlam ifade edemedik