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Spor

Alanyaspor'da Kovid-19 testlerinin sonuçları negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:04:11 -
Alanyaspor'da Kovid-19 testlerinin sonuçları negatif çıktı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‪"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Turuncu-yeşilli kulüp, daha önce de üç kez Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurmuştu.

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