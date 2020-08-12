Alanyaspor'da koronavirüs depremi
Bu sezon Uefa Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Alanyaspor’da Manolis Siopis’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Turuncu beyazlılarda Yunan futbolcu Manolis Siopis koronavirüse yakalandı.
Manolis sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, ''Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim'' dedi.