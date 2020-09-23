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Spor Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
Spor

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İlk defa Avrupa kupalarında mücadele edecek Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 28. Türk takımı olacak - UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda, Türk ekipleri içinde en fazla maça çıkan takım Beşiktaş

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:19:57 -
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç ekibi Rosenborg'la karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu organizasyonda yer alacak 28. Türk takımı olacak.

Futbolda 1955 yılından itibaren Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenen ve 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009'dan itibaren de UEFA Avrupa Ligi olarak gerçekleştiriliyor.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor'un doğrudan grup aşamasında yer alacağı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray, gruplara kalmak için mücadele edecek.


- Alanyaspor, 28. Türk ekibi


Bu ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 28. Türk ekibi olacak Alanyaspor, 3. eleme turunda yarın Norveç'te Rosenborg'a konuk olacak.


- Türk takımlarından 567 karşılaşma


Organizasyonda, sezon bazında 24 sezonla Fenerbahçe, maç sayısında ise 120 karşılaşmayla Beşiktaş, en fazla ligde yer alan ekipler oldu.

Türk ekipleri, 567 maça çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde 218 galibiyet, 138 beraberlik ve 211 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 768 gol atan Türk temsilcileri, kalelerinde 774 gol gördü.


- En fazla galibiyet Beşiktaş'tan


UEFA Avrupa Ligi'nde 120 maça çıkan Beşiktaş, bu yıl 20. kez yer alacağı organizasyonda Türk ekipleri içinde 53 galibiyetle en fazla galibiyet alan ekip konumunda bulunuyor.


- Türk takımlarının performansı


Organizasyonda 1971-1972 sezonundan itibaren Türk ekiplerinin elde ettiği sonuçlar şöyle:

TakımSezonOGBMAY
Beşiktaş20120532344188154
Fenerbahçe24116492740154150
Trabzonspor1987332232116119
Galatasaray1878302523123101
Medipol Başakşehir52476112435
Gaziantepspor4166642113
Gençlerbirliği3146441711
Ankaraspor1148332312
Bursaspor4124442017
Konyaspor212147618
Eskişehirspor410136619
Denizlispor183231417
Adanaspor36114620
MKE Ankaragücü2630348
Kayserispor2622297
Akhisarspor16015414
Kocaelispor2401307
Antalyaspor1430196
Kardemir Karabükspor1412122
Kayseri Erciyesspor14112411
Yeni Malatyaspor1421155
İstanbulspor1210144
Altay1210156
Malatyaspor1210123
Orduspor1210126
Boluspor1200204
Sivasspor1200205
Alanyaspor1000000
TOPLAM 567218138211768774

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