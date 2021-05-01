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Spor Alanyaspor karşısındaki performansı göz doldurdu! İlk 2'ye girdi
Spor

Alanyaspor karşısındaki performansı göz doldurdu! İlk 2'ye girdi

Fizik gücü ve kondisyonu eleştirilerin yıldız oyuncu Mesut Özil, oyunda kaldığı süre boyunca, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki en etkili oyuncularından biri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 14:13:00 -
Alanyaspor karşısındaki performansı göz doldurdu! İlk 2'ye girdi

Sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez Alanyaspor ile oynanan maçta sahalara dönen Mesut Özil sahada kaldığı sürede elde ettiği istatistikler ile dikkat çekti.

Yıldız oyuncu oyunda kaldığı 65 dakikada 7693 metre koşarak sahada en fazla koşan oyunculardan biri oldu. Yüksek şiddetli koşularda 696 metre ve 39 koşu ile Sosa ile birlikte takımın lideri oldu.

Mesut ayrıca 26 isabetli pas ve %81 yüzde ile Serdar Aziz’den sonra takımın en isabetli pas yüzdesine sahip ikinci oyuncusu.

Yıldız oyuncunun pas mesafeleri de Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak, pas uzunluğunda 13,2 metre ile Pelkas ile birlikte sahanın lideri.

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