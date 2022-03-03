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Spor Alanyaspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?
Spor

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Alanyaspor Gaziantep maç sonucu | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Alanyaspor Gaziantep maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 21:42:00 -
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı saat 20.30’da başladı. Mücadele 0-0 eşitlikle devam ediyor.

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Norja, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Umut, Diedhiou, Candeias

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo

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