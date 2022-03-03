Alanyaspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?
Alanyaspor Gaziantep maç sonucu | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Alanyaspor Gaziantep maçı ne oldu?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı saat 20.30’da başladı. Mücadele 0-0 eşitlikle devam ediyor.
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Norja, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Umut, Diedhiou, Candeias
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo