Süper Lig’de 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ne zaman hangi gün oynanacağını araştırıyor. Peki, Alanya Fenerbahçe maçı hangi gün?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi gün?

Fenerbahçe, ligin 29.haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. 13 Mart Pazar günü oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan ve hanesine 10 puan yazdıran Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik var!

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi üç eksik bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, yarın takımdaki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamayacak.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.