Alanyaspor farka koştu! Finalde Trabzonspor'un rakibi oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Alanyaspor evinde Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Antalyaspor’u konuk eden Alanyaspor 4-0’lık galibiyetle finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen Alanyaspor, Trabzonspor’un rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final belli oldu. Antalyapsor'u 4-0 mağlup eden Alanyaspor, finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti.
İlk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor, 15. dakikada Papiss Cisse ile öne geçti. Ceyhun Gülselam 25. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Dakikalar 46 ve 49'u gösterdiğinde sahneye Cisse çıktı ve skoru 4-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.