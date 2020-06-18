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Spor

Alanyaspor farka koştu! Finalde Trabzonspor'un rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Alanyaspor evinde Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:46:00 -
Alanyaspor farka koştu! Finalde Trabzonspor'un rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Antalyaspor’u konuk eden Alanyaspor 4-0’lık galibiyetle finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen Alanyaspor, Trabzonspor’un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final belli oldu. Antalyapsor'u 4-0 mağlup eden Alanyaspor, finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti.

İlk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor, 15. dakikada Papiss Cisse ile öne geçti. Ceyhun Gülselam 25. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Dakikalar 46 ve 49'u gösterdiğinde sahneye Cisse çıktı ve skoru 4-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

 

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