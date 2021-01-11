Alanyaspor evinde dağıldı
10 kişi kalan Kasımpaşa deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'lik skorla yendi.
Süper Lig'in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazandı.
Kasımpaşa 10 kişi kaldı
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Hodzic ve 33. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 39. dakikada penaltıdan Bakasetas'ın ayağından geldi.
Kasımpaşa'da Haddadi, 25. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
Alanya son 4 maçta 3 yenilgi aldı
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Alanyaspor, evinde 12 maç sonra kaybetti ve 30 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 22 puana yükseldi.
Kasımpaşa, gelecek hafta Erzurumspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.