Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de 25. hafta maçında Sergen Yalçınlı Aytemiz Alanyaspor, Hamza Hamzaoğlu'nun ilk kez başında çıkacağı Erzurumspor'u ağırlayacak. Peki, Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 25. hafta maçında Sergen Yalçınlı Aytemiz Alanyaspor, Hamza Hamzaoğlu'nun ilk kez başında çıkacağı Erzurumspor'u ağırlayacak. Peki, Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 9 Mart Cumartesi günü(Bugün) saat 13:30'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Süper Lig 25. hafta maç programı 8 Mart Cuma 20.30 Demir Grup Sivasspor 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül) 9 Mart Cumartesi 16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park) 19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman) 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 10 Mart Pazar 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova) 16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi) 19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park) 11 Mart Pazartesi 20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

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