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Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 25. hafta maçında Sergen Yalçınlı Aytemiz Alanyaspor, Hamza Hamzaoğlu'nun ilk kez başında çıkacağı Erzurumspor'u ağırlayacak. Peki, Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

09 Mart 2019 Cumartesi 14:56
Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 25. hafta maçında Sergen Yalçınlı Aytemiz Alanyaspor, Hamza Hamzaoğlu'nun ilk kez başında çıkacağı Erzurumspor'u ağırlayacak. Peki, Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

9 Mart Cumartesi günü(Bugün) saat 13:30'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. 

Süper Lig 25. hafta maç programı

8 Mart Cuma

20.30 Demir Grup Sivasspor 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:56
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