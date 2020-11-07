Alanyaspor deplasmanında Trabzonspor'a şok! Maça devam edemedi
Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor sakatlık şokuyla sarsıldı. Mücadelede girdiği bir pozisyon sonrası yerden kalkamayan bordo mavili futbolcu Abdulkadir Ömür, maça devam edemedi.
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor takımları Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı.
Bir pozisyonda sakatlık yaşayan Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Ömür, sedyeyle sahadan alındı.
Mücadelenin 53. dakikasında bir hava topuna yükseldikten sonra yere bastığında sorun yaşayan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.
Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere bastığı anda acı hissederken kendini yere bıraktı.