Alanya'nın sevimli misafirleri
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde ilerleyen yunusların dronla kaydedilen büyüleyici görüntüleri, bölgede tekne turuna çıkan turistlere unutulmaz anlar yaşattı.
Alanya Kalesi açıklarında görülen yunus sürüsü, denizde bir süre birlikte yüzerek ilerledi. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Tekneyle günübirlik geziye çıkan turistler de yunusları ilgiyle izledi. Denizdeki hareketleri dronla kaydedilen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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