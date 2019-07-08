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Alanya'dan araba çalan hırsızlar, Isparta'da yakalandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptıktan sonra polisten kaçan 3 kişi, kovalamaca sonucu Isparta'nın Gelendost ilçesinde havaya ateş açılarak yakalandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:42
Alanya'dan araba çalan hırsızlar, Isparta'da yakalandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinden çaldıkları 07 HJN 47 hafif ticari araçla çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi, saat 12.00 sıralarında, Isparta Eğirdir'de, polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Ekiplerin bilgi vermesi üzerine araç, Gelendost Emniyet Amirliği ekiplerince takibe alındı. 'Dur' uyarılarına uymayan şüpheliler, buradaki kontrol noktasını da aşarak, kaçmaya devam etti.

Polis ekipleri, bir süre sonra ters şeride giren şüphelilerin içinde bulunduğu aracı ekip otosuyla çarparak, durdurmaya çalıştı. Ekip otosunun çarptığı hafif ticari araç, Dörtyol kavşağında kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Araçtan inen 3 kişi, bu kez de koşarak, kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, havaya ateş ederek, durdurduğu hırsızları gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan hırsızların; O.Ö., A.O.B. ve İ.Ç. olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada, Alanya'da iş yerinden çalındığı tespit edilen 325 liralık madeni para ve 27 parça kıyafet ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen O.Ö., A.O.B. ile İ.Ç., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:42
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  7. Gelendost ilçesi
  8. gözaltı

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  • meçulmeçul5 dk önce
    adaletin olmadığı yerde bu olaylar noormal... allahın kanunlaRINI UYGULAYIN DİYORUZ O YÜREK YOK SİZDE... BARİ AMERİKANIIN KANUNLARINI UYGULAYIN DA EN AZINDAN SUÇLUNUN CEZASINI ORACIKTA VERSİNLER.....

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