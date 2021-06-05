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Gündem Alanya’da yaşayan o yabancılardan Türkiye’ye övgü: Türkiye tam bir sağlık cenneti!
Gündem

Alanya’da yaşayan o yabancılardan Türkiye’ye övgü: Türkiye tam bir sağlık cenneti!

Gelişen Türk sağlık sistemi ve Türk doktorlarına olan güvene ilişkin konuşan Avrupalı yabancılar, Türkiye’ye övgüler yağdırdı. Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar, “Türkiye tam bir sağlık cenneti.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 23:14:00 -
Alanya’da yaşayan o yabancılardan Türkiye’ye övgü: Türkiye tam bir sağlık cenneti!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine övgüler yağdırıyor. Türkiye'de Avrupa'ya nazaran daha kolay tedavi olabildiklerini ifade eden yabancılar, "Avrupa'da doktordan randevu alabilme süreleri üç ayı bulurken, Türkiye'de üç günde randevu talebimize yanıt geliyor" diyor.

Birkaç günde operasyon

Yaklaşık 35 yıl önce Alanya'ya tatile giden ve çok sevip 20 yıl sonra ev alarak yerleşen Hollandalı Casper Willem Van Schaik (78), tedavi gördüğü hastanede "Avrupa'daki arkadaşlarım özellikle pandemi döneminde üç aydan önce muayene dahi olamıyorlar. Ben Türkiye'de birkaç gün içinde operasyon dahi olabildim" dedi.

Sağlık hizmetleri hızlı

EŞİ daha önce iki kez beyin felci geçiren ve havasının sağlığına iyi geleceği için ailesiyle beş yıl önce Alanya'ya yerleşen İngiliz vatandaşı John Sanderson (68), "Türkiye'deki sağlık sistemi özellikle muayene açısından çok hızlı. Vaka sayıları da hızla düştü. Türkiye bu süreçte oldukça başarılı oldu" diye konuştu.

 

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Yorumlar

Ed

Öyle diyorsunuz doğru söylüyorsunuz ama Almanya’da polisler türkleri suçsuz yere devamlı dövüyor bunuda haber yapsanız çok iyi olur
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