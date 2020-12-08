Alanya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde serada yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Okurcalar Mahallesi'nde çiftçi Mehmet İşler, serasına girdiğinde içeride yaralı bir şahin olduğunu fark etti. Yanına yaklaşınca kuşun uçamadığını gören İşler, Alanya Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne bildirdi.

Belediye ekibince seradan alınan yaralı şahinin tedavisini üstlenen Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hekimi Hasan Eşit, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kontrolde sol ayağında bir sorun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Şahini tedavisine Demirtaş Sahipsiz Hayvan ve Geçici Bakım Evi'nde devam edileceğini belirten Eşit, "Şu anda bakımı yapılıyor ve tedavisi tamamlandıktan sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile yaptığımız protokol çerçevesinde doğal yaşam alanına geri dönme işlemi gerçekleştirilecek." diye konuştu.