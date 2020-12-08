  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alanya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Aktüel

Alanya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:06:15 -
Alanya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde serada yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Okurcalar Mahallesi'nde çiftçi Mehmet İşler, serasına girdiğinde içeride yaralı bir şahin olduğunu fark etti. Yanına yaklaşınca kuşun uçamadığını gören İşler, Alanya Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne bildirdi.

Belediye ekibince seradan alınan yaralı şahinin tedavisini üstlenen Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hekimi Hasan Eşit, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kontrolde sol ayağında bir sorun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Şahini tedavisine Demirtaş Sahipsiz Hayvan ve Geçici Bakım Evi'nde devam edileceğini belirten Eşit, "Şu anda bakımı yapılıyor ve tedavisi tamamlandıktan sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile yaptığımız protokol çerçevesinde doğal yaşam alanına geri dönme işlemi gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Otomobili olanlara müjde! Büyük indirim
Ekonomi

Otomobili olanlara müjde! Büyük indirim

Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması broşürünü yayınladı. Başvuru sür..
Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında AK Parti'li Milletvekillerinin ''Aday olacak mısınız? ..
Çarpıcı rapor ortaya çıktı: O tarihten itibaren artık kar yağmayabilir
Dünya

Çarpıcı rapor ortaya çıktı: O tarihten itibaren artık kar yağmayabilir

İngiltere’nin meteoroloji birimi Met Office’in yaptığı analizde, 2040 yılından itibaren ülkenin birçok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay