0553 313 94 23

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 159 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edilen 2 bin 155 TL ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:58
Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 159 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edilen 2 bin 155 TL ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri ilçede uyuşturucu sattıkları belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Kestel Mahallesi’ndeki ikamet eden Mehmet M.T.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler,Mehmet M.T.’yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise üzerinde ‘F’ harfi yazılı 142 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edilen 2 bin 155 TL ele geçirildi.



Evinde uyuşturucu hap çıktı


Ekipler operasyon kapsamında Ali A. isimli şüphelinin Kestel Mahallesi’ndeki evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler,şüpheli Ali A. gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise çeşitli renklerde 17 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



2 şüpheliden 1’i tutuklandı


Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheli Mehmet M.T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırat’ın doğusunda tehlikeli noktadayız
    1. Fırat’ın doğusunda tehlikeli noktadayız
    2. 2019-2020 Adli Yılının açılışı
    3. "İran'ın attığı tüm adımlardan geri..
    4. Milli karateci gözünü olimpiyatlara..
    5. İsrail’e kritik uyarı! ‘Her türlü..
    6. Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa..
    7. Hacire Anne'nin diğer oğlunu Kandil'de..
    8. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    9. Yargıtay Başkanı'ndan tepki! "Değersiz..
    10. Karabük'te uyuşturucu satıcılarına..
    11. 2019-2010 Adli Yıl Açılış Töreni
    12. Türkiye Türklerin ve yurttaşlık..
    13. Futbolda şike kumpasında flaş gelişme!..
    14. Konya Sarayönü TOKİ 3. etap 883..
    15. Sivas'ta otomobil devrildi! Yaralılar..
    16. Almanya'da imalat sektörü ağustosta..
    17. İBB’deki işçi kıyımından HDP’yi..
    18. 10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya..
    19. Los Angeles’ı 7.4’lük bir deprem..
    20. Uzm. Dr Mehmet Yetkiner, kalp krizi..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak