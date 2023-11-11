Alanya'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Demirtaş Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; D-400 Karayolu üzerinde Ayşe Yılmaz (54) yönetimindeki 07 ANJ 549 plakalı araç ile Hasan Hüseyin Küçükcömmen’in (60) kullandığı 07 HDG 94 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücü Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Kezziban Özçelik ve diğer araç sürücüsü Küçükcömmen ile yanında yolcu olarak bulunan Hülya Mert (42) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Yaralılardan Kezziban Özçelik ve Hülya Mert’in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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