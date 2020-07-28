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Alanya'da tekne turları Kovid-19 tedbirleriyle başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:51:57 -
Alanya'da tekne turları Kovid-19 tedbirleriyle başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan günübirlik tekne turları başladı.

İlçede tekne ve yatlar, yeniden misafirlerini ağırlıyor. Güvenli tatil yapmak isteyen turistler, günübirlik turlarla denize açılıyor.

Kovid-19 tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu tekneler, her turdan önce dezenfekte ediliyor, yüzde 50 kapasiteyle yolcu alıyor.

Tur teknesi kaptanlarından Turgay Meşe, Kovid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi.

Tekne turlarında hareketliliğin başladığını anlatan Meşe, "Misafirlerimiz gelmeye başladı. Onların gelmesi bizi mutlu etti. Misafirlerimize görsel bir karşılama düzenledik. Çok mutluyuz. İnşallah bu sezon, ülkemiz ve turizm çalışanları için iyi olur." dedi.

Ukraynalı turist Kateryna Glukhovska ise ailesiyle tura katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye'de Kovid-19 önlemlerini başarılı bulduğunu kaydeden Glukhovska, "Türkiye'de güzel önlemler alınmış. Dezenfeksiyon ve maskeye çok dikkat ediliyor." diye konuştu.

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