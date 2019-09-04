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Alanya’da Rus kız çocuğu havuzda boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan ve girdiği otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Rus uyruklu kız çocuğu yaşamını yitirdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:39
Alanya’da Rus kız çocuğu havuzda boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan ve girdiği otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Rus uyruklu kız çocuğu yaşamını yitirdi.


Rusya’dan geçen hafta tatile gelen çift ve kızları Liubov Torochkova (6), Okurcular Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Dün saat 15:30 sıralarında otelin havuzunda çocuğun hareketsiz yattığını gören çalışanlar, Liubov Torochkova’yı dışarı alarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Torochkova’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Torochkova’nın cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:39
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