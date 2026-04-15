Alanya’da pedal sesleri

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2026 yılı takviminde bulunan ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde start aldı. Alanya’nın eşsiz doğası ve tarihi dokusunda gerçekleşen organizasyonun ilk günü olan 13 Nisan’da sporcu kayıtları tamamlanırken, 14 Nisan sabahı heyecan dolu Yol Bisikleti yarışları gerçekleştirildi. Alanya Öğretmenevi önünden verilen startla birlikte sporcular, iki farklı kategoride en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yarışlar sonunda bireysel ve takım klasmanlarında şampiyonlar belirlenerek madalyalarına kavuştu.

Bireysel erkekler kategorisinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Kaan Soylu Özkalbim ipi göğüslerken, onu Selçuk Üniversitesi’nden Emre Yuca ve ALKÜ’den Halil İbrahim Doğan takip etti. Takım bazında ise erkeklerde Selçuk Üniversitesi birinci olurken, kadınlar takım klasmanında ev sahibi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kadınlar bireyselde Koç Üniversitesi’nden Hatice Buse Ertekin birincilik kürsüsüne çıktı. Ödül töreninde sporcuları kutlayan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Şampiyonada heyecan, Kızılalan mevkisinde yapılacak Dağ Bisikleti yarışları ile devam edecek.